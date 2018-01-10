Yemen'de El-Kaide Operasyonu

EL- Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide'ye mensup 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kentteki bir aşiret liderinden alınan bilgiye göre, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 3 militanın öldüğü belirtildi.

ABD ya da Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine de yoğun hava saldırıları düzenliyor.