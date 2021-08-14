Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Errumeym - Haberler | Güncel

- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü Yemen'de bir aracın sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü

YEMEN - Yemen'de bir aracın sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış beraberinde seli getirdi. Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı. Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi. Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.

Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Errumeym

Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi
Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi
Selin yıktığı Kastamonu'da bu kez hortum paniği yaşandı
Selin yıktığı Kastamonu'da bu kez hortum paniği yaşandı
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Mehmet Şimşek Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 00:59:19. #1.14#

title