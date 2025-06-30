Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?

Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?
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Hafta içi her gün yayınlanan, izleyenler tarafından ilgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i ekranda göremeyenler Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bitti mi, sorularının yanıtlarını araştırdı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bitti mi?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümü heyecanla beklenirken, TV 8 ekranlarında Zuhal Topal'la Yemekteyiz yerine İşte Benim Stilim'i görenler Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in neden yayınlanmadığını merak etti. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bitti mi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16.30'da ekrana geliyordu. Bu hafta yyın akışnda değişiklik olduğu görüldü. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta Pazartesi ve Salı günü ekrana gelmeyecek. Çarşamba günü 16.30'da tekrar ekrana olacak.

Yemekteyiz'in yayın düzenin yaşanan bu değişiklikle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

30 HAZİRAN PAZARTESİ TV 8 YAYIN AKIŞI

? 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

? 08:30 – Oynat Bakalım

? 10:00 – MasterChef Türkiye

? 15:30 – İşte Benim Stilim

? 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

? 00:15 - MasterChef Türkiye

? 02:30 - İşte Benim Stilim

? 04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?

2 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV 8 YAYIN AKIŞI

Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?


ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE GEÇEN HAFTA KİM 1. OLDU?

Geçtiğimiz hafta 33 puan alan Merve, 150.000 TL ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?

Yemekteyiz yayından kaldırıldı mı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kanal mı değiştirdi?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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