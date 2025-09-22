Haberler

Yemekteyiz Selma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selma kaç yaşında, nereli?
22-26 Eylül tarihleri arasında ekrana gelecek yeni bölümlerde yarışacak olan Selma Hanım, şimdiden izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışmadaki performansı merakla beklenirken, birçok kişi onun yaşı, memleketi ve hayatına dair detayları araştırmaya başladı.

Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı başladı. Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Selma Hanım hakkındaki bilgiler, programın takipçileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Selma Hanım kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

38 yaşındaki Selma Çekçi, Siirt'in köklü ailelerinden birine mensup. Evli ve iki çocuk annesi olan Çekçi, aile değerlerine bağlılığı ve sevdiklerine ayırdığı vakitle öne çıkıyor.

Başarılı muhasebeci olarak kariyerine devam eden Çekçi, iş disiplinini ve profesyonel yaklaşımını sürdürerek çevresinde güven kazanmış durumda.

Çekçi'nin en önemli tutkusu, ailesi ve çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek. Yoğun iş temposuna rağmen, sevdikleriyle geçirdiği anların hayatındaki en değerli zaman dilimleri olduğuna inanıyor.

Katıldığı yarışmada 200 bin TL'lik ödülü kazanması halinde bir otomobil almayı planlayan Selma Çekçi, bu adımıyla hayatına yeni bir dinamizm katmayı hedefliyor. Geleceğe dair planlarını hem ailesi için daha konforlu bir yaşam kurmak hem de kendi bireysel hedeflerini gerçekleştirmek üzerine kuruyor.

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon programıdır. 2012 yılında Fox ekranlarına geçen yarışma, 2017 yılından itibaren TV8'de yayın hayatına devam etmektedir.

Osman DEMİR
