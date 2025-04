Yemekteyiz Pınar kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım kaç yaşında, nereli, dudakları esteti

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 21-25 Nisan haftasında yarışacak olan Pınar Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Pınar Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Pınar kimdir?

YEMEKTEYİZ PINAR HANIM KİMDİR?

Pınar Özkurteller, özellikle yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Güzellik ve değişim konularına olan ilgisiyle bilinen Pınar Hanım, bugüne kadar 150'den fazla estetik operasyon geçirdi. Bu dönüşüm süreci, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekiyor.

Pınar Özkurteller, 8 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin kökenleri Rize ve Ayvalık'a dayanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun olan Özkurteller, tek çocuk olup, annesini 10 günlükken, babasını ise 13 yaşında akciğer kanserinden kaybetmiştir.

Pınar Hanım "Bende toplam 150-200 tane estetik var" dedi.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.