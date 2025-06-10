Yemekteyiz Kübra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Haziran haftasında yarışacak olan Kübra Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ KÜBRA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Kübra Akkaya 23 yaşında ve nişanlı. Aslen Sinoplu olan yarışmacı pastacı olarak biliniyor. Nişanlısıyla yalnızca hayatını değil, iş yerini de paylaşıyor. Bir haftalık nişanlı olan yarışmacı, yarışmaya da nişanlısı, annesi ve kayınvalidesiyle birlikte geldi.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.