Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın enerjik sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yeni bir hafta başladı. Seyirciler, bu haftanın iddialı isimlerinden biri olan Hatice Hanım hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yemekteyiz'in 13–17 Ekim haftasındaki yarışmacısı Hatice Hanım'ın hayatı ve hakkında merak edilenler neler?

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Hatice Hanım, 38 yaşında ve iki çocuk annesidir. Aslen Zonguldaklı olan yarışmacı, Karadeniz mutfağına özgü lezzetleri hazırlamaktan büyük keyif alıyor. Samimi kişiliği ve yöresel tarifleriyle programda izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Türkiye'de ilk kez Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yemekteyiz, İngiltere'de büyük ilgi gören Come Dine With Me formatından uyarlanmıştır. Program, Ekim 2012'de Fox TV'ye geçmiş, daha sonra ise 2017 yılından itibaren TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam etmiştir. Her hafta farklı yarışmacıların ev sahipliği yaptığı bu formatta, lezzet, sunum ve misafirperverlik yarışıyor.