Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti bilgileri çalındı mı, ele geçirilen bilgiler neler? Açıklama yapıldı!
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Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti bilgileri çalındı mı, ele geçirilen bilgiler neler? Açıklama yapıldı!

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Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti bilgileri çalındı mı, ele geçirilen bilgiler neler? Açıklama yapıldı!

Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti hakkında Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti bilgileri çalındı mı? soruları yanıt arıyor. Ülkemizde önde gelen başarılı dijital pazarlama platformlarından olan Yemeksepeti kamuoyuna ele geçirilen bilgilerin neler olduğunu aktardı.

Yemeksepeti hacklendi mi? sorusu gündemde araştırılan bilgiler arasında. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Sahibi ve CEO'su Nevzat Aydın tarafından yöentilen şirket müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya devam ederken siber saldırı haberiyle sarsıldı ve müşterileri uyardı. Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti bilgileri çalındı mı? Açıklama yapıldı!

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını ve kullanıcılarının verilerinin çalındığını duyurdu.

Yemeksepeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 25 Mart tarihinde korsanlar tarafından siteye siber saldırı düzenlendi ve kullanıcıların bazı bilgileri çalındı.

Kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktaran şirket, "25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi" açıklamasını yaptı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman Yemeksepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz"

YEMEKSEPETİ BİLGİLERİ ÇALINDI MI? ELE GEÇİRİLEN BİLGİLER

-Ad - soyad bilgileri,

-Doğum tarihi bilgileri,

-Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları,

-Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri

-Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri

-Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri

Yemeksepeti kullanıcılarının bilgileri çalındı
Yemeksepeti kullanıcılarının bilgileri çalındı
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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