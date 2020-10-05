ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz
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ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz

05.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:23

ABD merkezli bir teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan "otomatik maske" üretti.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından maskeler hayatın bir parçası haline geldi. ABD'nin Florida eyaletine bağlı St. Petersburg kentinde bulunan Robology isimli teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan AutoMask adında otomatik maske üretti.

NESNELERİ ALGILIYOR

AutoMask, yaygın olarak kullanılan kumaş maskelere alternatif olarak piyasaya sürüldü. Maskede bulunan kızılötesi sensörler 10 santimetre yakına yaklaştırılan nesneleri algılayarak, ağız kısmını otomatik olarak açıyor. Kullanıcılar bu sayede yüzüne dokunmadan ve maskesini çıkarmadan gündelik hayatına devam edebiliyor.

ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz

FİLTRELER DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Maskenin ağız kısmında bulunan filtreler virüse karşı yüksek koruma sağlarken, filtreler değiştirilebiliyor. Maske kapak açma ve kapatma için ise 9 voltluk pilden güç alıyor. AutoMask'ı icat eden mühendisler, maskeyi mesleklerinde standart yüz maskesi takmak zorunda olan kişiler için tasarladıklarını aktardı.

ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları (3)
BÜŞRA: İnanç Sömürü ve İstismarı böyle bir şey işte; Önce gerçek olmayan bir inanç yerleştiriyorsun, sonra o sahteliğe olan inanca dayanan ürünler satarak zenginleşiyorsun, sahte bir inanç yayarak insanları göremedikleri zihin hapishanelerine tutsak alıyorsun sonra da gerçekte var olmayan söylediğin yalanla inanılan sorunu çözerek kahraman oluyorsun bunları sadece Televizyon kullanarak bile yapabilirsin. . . 3000 kişi milyarlarca kişiyi parmağında oynatabilir kitle manipulasyon teknolojisi TV ile.
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AMİN: Allah''ım sen kimseyi şaşırtma aklınıda alma bizleride böyle bunlar gibi zavallı ve komik yapma .
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AMİN AMİN: AMİN
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