Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu
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Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

Sinop'ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek için gittiği köftecide sandalyenin arasına sıkıştırdığı parmağı kopan Melek Ünal, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu
08.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:21

Öğle yemeği için arkadaşlarıyla bir köfteciye giden Melek Ünal siparişini verip, masalara yöneldi. Çantasını masaya bıraktıktan sonra iki eliyle tutup öne doğru çekerek düzelttiği sandalyeye oturan Ünal o anda büyük bir acı hissetti. Ayağa kalktığında, sandalyenin oturak bölümüyle, oturağın vidalandığı metal aksam arasına sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını fark etti. Ünal dikkatli baktığında parmağının ucunun tırnağıyla birlikte koptuğunu gördü.

PARMAK UCUYLA HASTANEYE GİTTİ

Elini peçeteyle sararak kanamayı durdurmaya çalışan Melek Ünal, sandalyenin arasında kalan parmak ucunu da yanına alarak olay yerine çağrılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla Ünal'ın parmağına dikiş atıldı.

Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

"ELİMİ VE PARMAĞIMI ESKİSİ GİBİ KULLANAMIYORUM"

Kopan parmak ucunun hastanede atıldığını belirten Ünal, "Doktorlar parmağımı 'ameliyatla anca düzelir' diyor. Psikolojim bozuldu. Ben şu ana kadar hiç ameliyat olmadım. Şu anda elimi ve parmağımı eskisi gibi kullanamıyorum. Her gün çok sayıda insanın girip çıktığı yerde başıma gelene inanamıyorum. Arayıp 'geçmiş olsun' bile demediler. Bu duyarsız davrandıklarını gösteriyor. Hala gelip geçerken oraya bakıyorum, o sandalyeler orada. Tabii, onlar böyle bir şey olsun istemezlerdi ama yine de dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
CORK: Ben yerim o parmağı. .
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