Yemek Yarışmasında Nohut Yapana Jüri Özel Ödülü

Uludere Mahallesi hasat sonu şenliğinde etli nohut yapan Canan Özdemir jüri özel ödülü aldı.



Uludere Mahalle Muhtarı Zeki Öztürk ve Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uludere Mahallesi hasat sonu şenliğinde renkli anlar yaşandı. Hasat sonu şenliğinde düzenlenen bölgesel ev yemekleri yarışmasında Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da jüri üyeliği yaptı. Birbirinden güzel ev yemeklerinin yarıştığı yarışmada Buluşan, nohut yemeği yapan yarışmacıyı altın ile ödüllendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Buluşan, "Tepebaşı bölgemiz için çok önemli olan nohut üretimi için zorluklara rağmen üretimin arttırılması özellikle 2018 havza desteğine alınması, bölgede üretimin artırılması hedeflenmiştir. Domuzların çok zarar vermesine rağmen üretim cesareti gösteren ve nohudu hasat sonu şenliğine taşıyan üreticimizi ayrıca ödüllendirdik. Yarışmaya Katılan tüm üretici hanımlarımıza göstermiş oldukları cesaret ve ortaya çıkardığı lezzetler için teşekkür eder, ödül alanları tebrik ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR