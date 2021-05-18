Yemek tarifleri neler? Kolay ve pratik yemek tarifleri neler?

Ramazan ayında orucu açmak için yemekler hazırlanır ve iftar saatinin gelmesi beklenir. İftar için henüz ne yemek yapacağını bilmeyenler, yemek tariflerini sorguluyor. Peki ne tür yemekler yapmalı? Yemek tarifleri neler? Kolay ve pratik yemek tarifleri neler? Sebzeli musakka nasıl yapılır? Söğürmeli kebap nasıl yapılır?

İftar saatinde ezanın okunduktan sonra bir su bardağı su ve hurma ile oruçlar açıldıktan sonra yemek yenmeye başlanır. İlk yemek yemeğe başlandığında çorba ile devam edilirken, ardından, herhangi bir sorun oluşturmayacak dengeli yemeklerle iftar tamamlanır. Ramazandan sonra da tüm öğünlerinizde tercih edebileceğiniz yemek tarifleri bulunuyor. Peki, yemek tarifleri neler? Kolay ve pratik yemek tarifleri neler? Sebzeli musakka nasıl yapılır? Söğürmeli kebap nasıl yapılır? İşte, en lezzetli tarifler sizlerle…

YEMEK TARİFİ : SEBZELİ MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler;

- 2 adet orta boy patates

- 2 adet orta boy kabak

- 2 adet orta boy patlıcan

- 2 adet domates

- 2 adet yeşil biber

- 2 adet soğan

- 4 yk zeytinyağı

- 1 yk salça

- 1 çk kimyon

- 1 çk karabiber

- 1 çk tuz

- 1 çk kırmızı biber

Sos malzemeleri için;

- 1,5 yk un

- 400 ml süt

- 1 çk karabiber

- 2 diş sarımsak

Üzeri için;

- 1 sb kaşar peyniri (rendelenmiş)

- Yarım su bardağı sıcak su

YAPILIŞI;

1- patlıcanlar soyulur, halka halka doğranarak acı suyunun çıkabilmesi amacıyla tuzlu suya bastırılır ve 15 dakika kadar bekletilir.

2- Kabak ve halkalar yıkandıktan sonra halka halinde doğranır. Biberler de ince ince doğranır. Soğanlar ise küp küp doğranarak pişirmeye hazır hale getirilir.

3- Ardından tavaya zeytinyağı dökülür ve soğanlar pembeleşinceye dek pişirilir. Üzerine önceden doğranan biberler eklenir.

4- Kavrulan soğan biberlerin üzerine salça eklenir. Salçanın kokusu çıktıktan sonra küp küp doğranan domatesler eklenir ve domatesler yumuşadıktan sonra elde edilen karışım ocaktan alınır.

5- Bİr borcamın içerisine halka halinde olan patatesler dizilir ve üzerine ocaktan alınan karışım eklenir.

6- Daha sonra kabaklar dizilir ve tekrardan karışım eklenir.

7- Son katmana ise tuzlu suyun içerisinde olan patlıcanlar alınarak eklenir ve üzerine ise tekrardan sos eklenir.

8- Bu işlemlerin ardından sos elde edebilmek için sütlü karışım hazırlanır ve borcamın üzerine eklenir. Kenara ayrılan yarım bardak içerisindeki sıcak suyu da eklenir.

9- Musakka piştikten sonra üzerine kaşarlar serpilir ve yeniden fırına eklenerek 10 dakika kadar pişmesi beklenir.

10- Son olarak üzeri kızaran yemek fırından alınır ve sıcak olarak servis edilir.

11- Afiyet olsun.

YEMEK TARİFİ : SÖĞÜRMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler;

Köfte harcını elde edebilmek için;

- 500 g kıyma (dana)

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 2 çk karabiber

- 2 çk tuz

- 1 tk kırmızı toz biber

- 2 yk sıvı yağ

- 1 avuç kadar doğranmış maydanoz

Söğürmesi için gerekli malzemeler;

- 1 adet közlenmiş ve doğranmış domates

- 3 adet közlenmiş ve doğranmış yeşil biber

- 6 adet közlenmiş ve doğranmış patlıcan

- 3 yk zeytinyağı

- 1 çk tuz

Üzerine eklemek için;

- 1 yk kızdırılmış tereyağı

YAPILIŞI;

- Bir kasenin içerisine rendelenen soğan, maydanoz, baharat ve sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

- Köfte malzemelerin tamamı eklenerek bir köfte harcı eklenir.

- Elde edilen köfte harcından yuvarlanarak küçük köfteler elde edilir ve tavada kızdırılır.

- Közlenen ve doğranan domates, patlıcan ve yeşil biberler bir kaseye alınır ve zeytinyağıyla tuz eklenerek karıştırılır.

- Köfteler servis edilmeden önce servis tabağına önceden hazır hale getirilen sebze ezmesi yayılır.

- Tabağa yayılan sebze ezmesinin üzerine köfte elenir. Dilerseniz patlıcan ve közlenmiş domates ile süsleyebilirsiniz.

- Son olarak kebabın üzerine kızdırılan tereyağı eklenir.

- Afiyet olsun.

YEMEK TARİFİ : GÜVEÇTE KAŞARLI TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler;

- 500 gram tavuk göğsü

- 1 adet orta boy soğan

- 1 adet kapya biber

- 1 adet yeşil biber

- 1 diş sarımsak

- 2 yk zeytinyağı

- 200 g mantar

- 1 domates

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 1 çk karabiber

- 1 çk pul biber

- 6/1 dilim limon

- 1.5 çay kaşığı tuz

- 200 g rendelenmiş kaşar peynir

YAPILIŞI;

- Kapya biber, yeşil biber ve soğanlar jülyen olarak doğranır (ince ve uzun doğranır).

- Domates kabuğu soyulur ve domatesler küp küp doğranır ve sarımsaklar dilimlenir.

- Mantarlar temizlenir ve sap kısımlarıyla birlikte ince ince dilimlenir.

- Ardından tavaya zeytinyağı alınır ve ısıtılır. Isınan tavaya küp küp doğranan tavuklar eklenerek orta yükseklikte bir ateşte 1 veya 2 dakika kadar pişirilir.

- Kısık ateşte pişmeye devam eden tavukların üzerine soğan ve sarımsak eklenerek sotelenmeye devam edilir.

- Yeşil biberler, mantar ve domatesler eklenerek işleme devam edilir.

- Son olarak tüm baharatlar eklenir ve yüksek ateşte suyunu çekme aşamasında pişmeye bırakılır.

- Pişen karışım ocaktan alınır ve güveç kaplarına aktarılır.

- Güveç kapları fırın tepsisine eklenir.

- Rendelenen kaşar peynir güveç tabaklarının üzerine eklenir ve 180 derecelik fırında 10 dk bekletilir.

- Daha sonra üstü pişirilir.

- Pişen tabaklar fırından alınır ve servis edilmeye hazırdır.

- Afiyet olsun.