Yemek Duası (Sofra Duası) okunuşu ve yazılışı nedir? Yemek duası nasıl okunur? Yemek duası Arapça ve Türkçe meali Yemek duası veya Sofra duası yemeklerden sonra okunan bir duadır. Yemek duasını, Peygamber Efendimiz yemeklerden sonra okumuştur. Bu bakımdan sünnet olan yemek duasını okumak çok büyük sevaptır. Peki yemek (sofra) duası nedir, Arapça'sı ve Türkçe meali nedir? Sofra duası okunuşu nasıldır?

En çok merak edilen dualardan birisi yemek duasıdır. Çünkü her gün yemek yeriz ve bu bakımdan sofra duasını ezberlememiz çok mühimdir. Yemek duası kısa olduğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Şimdi sizlere yemek duasının Arapça'sını, Türkçe mealini, okunuşunu ve yazılışını paylaşalım.

YEMEK (SOFRA) DUASI NEDİR?

Yemek duası (veya diğer bir adıyla sofra duası) yemekten sonra yapılan bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'in yemekten sonra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği bir duadır.

Aslında yemek duasının birçok versiyonu vardır. Bazı kaynaklarda uzun yemek duası yazılırken bazılarında kısa yemek duaları yazılmaktadır. Yani hem uzun hem kısa hepsini de okuyabilirsiniz. Fakat bu yazıda sizlere Diyanet'in paylaştığı kısa yemek duasını paylaşacağız. Hem ezberlemesi de kolay olduğundan bu yemek duasını yemeklerden sonra yapabilirsiniz.

Bu arada belirtelim yemek ve sofra duası aynı anlamlara gelmektedir. Yani her ikisi de aynı manaya geliyor.

YEMEK (SOFRA) DUASI ARAPÇA

- Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Yemek duası

YEMEK DUASI OKUNUŞU

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

YEMEK DUASI TÜRKÇE MEALİ

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"

Kaynak : (Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. "

Kaynak : (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."

Kaynak : (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Sofra duası

TÜRKÇE YEMEK DUASI

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle!

Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemînel-Fatiha.

Kaynak: Haberler.com