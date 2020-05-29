Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı
Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı -Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor İstanbul'un Fethi'nin 567.
29.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:43
Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı
-Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor
İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.
İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.
Kaynak: İHA