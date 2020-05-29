Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı -Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor İstanbul'un Fethi'nin 567.

Yelkenliler Fetih Saygı geçişinde Erdoğan'ı selamladı

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı

-Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor

İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.

Kaynak: İHA