Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Erçel'in pozlarına beğeni yağarken üzerindeki 3500 TL değerindeki tişörtüyle gündem oldu.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin'le başrol oynayan Hande Erçel, çekimlerden fırsat buldukça ablası Gamze Erçel'i ziyaret ediyor. Bodrum'daki ablasını ziyaret eden Erçel, yeğeniyle de fotoğraf çektirip paylaşmayı ihmal etmedi.

2 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren Hande Erçel, o anları Instagram'dan "Dağılın teyzesi geldi" notuyla paylaştı. Instagram'da 14.4 milyon takipçisi olan Erçel'in yeğeniyle pozlarına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.

TİŞÖRTÜNÜN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Erçel'in fotoğrafında en çok konuşulan detaylardan biri de üzerindeki tişörtü oldu.Güzel oyuncu dünyaca ünlü bir markanın tasarımı olan tişört için 3 bin 500 TL ödedi.