Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeğeniyle paylaştığı fotoğrafına cinsiyet değiştirme operasyonu üzerinden yorum yapan bir kadın takipçisine tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yeğeniyle çekilen bir fotoğrafını "Halasının gülü" notuyla paylaştı. Ciğerci fotoğrafına "Amcası diyecektin herhalde" diye yorum yapan bir kadın takipçisine de sert çıktı.

YEĞENİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için çocuk sahibi olamayan ve bu konudaki üzüntüsünü her fırsatta dile getiren Ciğerci, erkek kardeşinin bebeğiyle çektiği pozunu "Halasının gülü bülbülü geldi" notuyla Instagram'dan paylaştı. Ciğerci'yi takip eden bir kadın sosyal medya kullanıcısı ise "Amcası diyecektin herhalde" yorumunu yaptı.

"ALLAH'IM SİZİ EVLATLARINIZLA SINAMASIN"

Takipçisinin yorumunu hesabından paylaşan Selin Ciğerci, şu sözlerle tepki gösterdi: "Yeğenimle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana 'anne ol çocuk evlat edin' diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum; bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır, insan cinnet geçirir ya bambaşka bir insana dönüşürüm evladım varken.... Bu mübarek Kadir gecesinde Allah'ım sizi evlatlarınız ile sınamasın inşallah."