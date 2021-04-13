Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
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Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada

BURSA'da özel güvenlik görevlisi olarak bir sitede çalışan Murat Kılıç, yeğeninin kaybolduğunu söyleyen M.K. tarafından darp edildi.

BURSA'da özel güvenlik görevlisi olarak bir sitede çalışan Murat Kılıç, yeğeninin kaybolduğunu söyleyen M.K. tarafından darp edildi.  Saldırı anı sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaybolduğu söylenen küçük kız ise 10 dakika sonra komşunun evinde bulundu.

Olay, geçen pazar akşamı saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakinlerinden biri o esnada görev yapan Murat Kılıç'ın yanına gelerek 10 yaşındaki kızının kaybolduğunu söyleyerek onu görüp görmediğini sordu. Kılıç, site sakinine kızını görmediğini ama bir fotoğrafı varsa güvenlik kamerasını kontrol edeceğini, eğer dışarı çıktıysa kendilerine bilgi vereceğini belirtti. Aileden de parka bakmalarını isteyen Kılıç güvenlik kamerasını incelerken, kaybolan kızın dayısı olduğunu ileri süren M.K. siteye geldi. M.K., Kılıç'a dışarı çıkmasını söyledi. Bu sırada güvenlik kameralarına bakan Murat Kılıç ise M.K.'ye durumu izah etmeye çalıştı. M.K., özel güvenlik görevlisi Kılıç'a saldırmaya başladı. Saldırıdan  kaçmaya çalışan Kılıç'ı yakalayan M.K., onu yere yatırıp tekme attı. Sitenin diğer girişindeki güvenlikçi arkadaşlarının yanına giderek M.K.'dan kurtulan Kılıç olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından darp raporu alan Kılıç, polise giderek M.K.'dan şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARINI ANLATTIMurat Kılıç, kaybolduğu iddia edilen çocuğıun 10 dakika sonra komşu evinde bulunduğunu  belirterek, şunları söyledi:

"Pazar günü nöbetteyken çocuklar girip çıkıyordu. Site sakinlerinden birisi 'Çocuğum nerede' diye sordu. Ben de tanımadığımı ama fotoğrafı varsa eğer güvenlik kameralarına bakacağımı söyledim. O sırada onlardan da parka bakmasını istedim. Ben kameraları izlerken siteye misafirliğe gelen biri 'Yeğenim nerede' diye içeri girdi. Bana dışarı çıkmamı söyledi. Ben güvenlik kameralarını izlediğimi söylerken bana saldırdı. Birden kafama ve enseme vurmaya başladı. Bulunduğum yerden biraz uzaklaşıp polisi aramaya çalıştım. Beni yere düşürdü. Yerdeyken kafama tekme atmaya başladı. Baktım yardım edecek kimse yok yukarıdaki arkadaşlarımın yanına çıktım. Ben yukarı çıkarken arkamdan 'öldüreceğim' diye tehditler savurdu. Ben arkadaşların yanına gittikten sonra ambulansı ve polisi aradık. Hastaneye gidip darp raporu aldım. 'Şikayetçi olacağım, polisi arayacağım deyince kulağıma 'Arayamazsın' diye fısıldadı. Telefonumu yere attı. Bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum."


- Bursa
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada
Yeğeninin kaybolduğunu öne sürerek güvenlikçiyi darbetti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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