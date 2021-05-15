Yeğeninin karaciğer dokusuyla hayata bağlandı
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Yeğeninin karaciğer dokusuyla hayata bağlandı

Yeğeninin karaciğer dokusuyla hayata bağlandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Salih Çap, yeğeninden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Salih Çap, yeğeninden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Suruç ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar karaciğer rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki Salih Çap, yaklaşık bir yıl önce Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tetkikler sonucu Çap'ın karaciğerinde tümör tespit edildi.

Bir yıllık tedavinin ardından Çap, karaciğerindeki tümöründen kurtuldu. Tekrar rahatsızlanınca Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Çap'ın, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

Yakınlarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından sadece yeğeni Mehmet Özaslan'ın dokularıyla uyuşan Salih Çap, yeğeninden alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Salih Çap, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlığının arttığını belirterek, doktorların kendisine, acil nakil olması gerektiğini söylediğini anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığının bulunduğunu ifade eden Çap, şöyle konuştu:

"Hayatım çok zor geçiyordu. Uzun yıllardan beri tedavi oluyordum. Geçen yıl Harran Üniversitesine geldim. Tedavimin burada devam ediyordu. Hastalığım ilerleyince doktorlar nakil olmam gerektiği söyledi. Çocuklarım doku vermeye gönüllü oldu, fakat uymadı. Durumum kötüyü gidince yeğenim karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu. Bana can oldu. Sanki tekrar dünyaya yeni gelmiş gibi oldum. Yeğenim ve doktorlarımın sayesinde sağlığıma kavuştum. Allah onlardan razı olsun."

"Karaciğer hastaları Kovid-19 karşı daha tedbirli olmalı"

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatın birçok alanını olumsuz etkilediğini belirterek, salgına rağmen acil olan hastaların ameliyatlarını yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde ameliyat yaptıklarını Yılmaz, şunları kaydetti:

"Salih Çap hastamızın durumu acildi. Canlı verici olan yeğeninden alınan karaciğer dokusunu Çap'a naklettik. Şu anda herhangi bir sorunu yok, durumu gayet iyi, kendisini taburcu ediyoruz. Hastalarımıza pandemi bitse dahi kalabalık ortamlara girmemelerini tavsiye ediyoruz. Hastalarımız kendilerine çok dikkat etmek zorunda. Onlara ve yakınlarının ne yapması gerektiği konusunda gerekli bilgileri veriyoruz. Çünkü bu hastalarda, vücut direncini korumak için veya nakledilen dokunun sağlını korumak için, vücudun saldırısını önlemek için sürekli ilaç vermek zorundayız. Karaciğer rahatsızlıkları bulunan hastalar, normal sağlıklı bireylere göre enfeksiyona daha duyarlı olduklarından çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Pandemiye çok çok dikkat etmek zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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