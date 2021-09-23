YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ: 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de alacak verecek yüzünden yeğeni tarafından silahla öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi ve oğlu olaya karışan ve polisin aradığı diğer 3 yeğenin kendilerini sürekli tehdit ettiklerini belirterek, bir an önce yakalanmalarını istediler.

Şirinevler Mahallesi'nde 12 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti. Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan, polis ekiplerinin firari olan M.T, Y.T ve Y.T kardeşleri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ DİYORLAR"

Öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi Mehriye Taşkın ve oğlu Mücahit Sami Taşkın, olaya karışan diğer 3 yeğenin sürekli kendilerini tehdit ettiklerini belirtti. Mehriye Taşkın, "5 kişilerdi 4'ü kaynımın oğlu, bir de arkadaşları vardı. Bu katillerin en kısa zamanda yakalanmaları istiyorum. Benim eşim toprağa girdi, benim gözümün önünde katledildi. Onların da hapse girip çürümelerini istiyorum. Sürekli tehdit ediyorlar başkalarından haber yolluyorlar. Çoluğu çocuğu tehdit ediyorlar, 'hepinizi öldüreceğiz' diyorlar. Bunları ben büyüttüm amcalarını öldürsünler diye mi?" dedi.

"BABAMI ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR"

Necdet Taşkın'ın oğlu Mücahit Sami Taşkın ise, "Yunus Taşkın üzerindeki silah çıkartarak babama doğru ateş etti. Ben engel olmaya çalışırken Burak Taşkın onların ortanca kardeşi Muhammed Emin Taşkın geldi. Her yeri almışlardı bir çete gibi. Sokağın içindeki Cengo denilen ve hayatımda asla görmedim kişi beni tuttu yere yatırdılar. O sırada babamı çapraz ateşe tuttular. Bize ulaşmadılar ama tehditler sürekli geliyor. Öbür amcamı da tehdit ediyorlar 'sıra sende seni de öldüreceğiz' diye. Bunları azmettiren anneleridir. Senelerdir amcamın ölümünü kabul etmediler. Adam kansere yakalandı ölmüş babamın yüzünden olmuş gibi 'sizin babanız ölmüş onların da babası ölsün' diye diye senelerdir bu çocukları azmettirdi." diye konuştu.