Yedisu-Erzincan kara yolunda kar ve tipi etkili oldu
AA, Metin Dere - Güncel
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Yedisu-Erzincan kara yolunda başlayan kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
ERZİNCAN (AA) - Yedisu- Erzincan kara yolunda başlayan kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolunun 15 kilometrelik bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Yoğun kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 84. Şube Şefliğine bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
AA / Metin Dere - Güncel