Yedisu-Erzincan kara yolunda kar ve tipi etkili oldu - Haberler
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Yedisu-Erzincan kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

AA, Metin Dere - Güncel
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Yedisu-Erzincan kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

Yedisu-Erzincan kara yolunda başlayan kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZİNCAN (AA) - Yedisu- Erzincan kara yolunda başlayan kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun 15 kilometrelik bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Yoğun kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 84. Şube Şefliğine bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

AA / Metin Dere - Güncel

Erzincan, kar, Güncel, Haberler

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