Yedi Başak'tan İhtiyaç Sahibi 500 Aileye Ramazan Kolisi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Islamıc Relıef, Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan kolisi dağıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şubesi Islamıc Relıef ile birlikte yaptıkları yardım ile ihtiyaç sahibi 500 aileye mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazan kolisi dağıttı.

İhtiyaç sahibi 500 aileye ramazan kolisi dağıttıklarını belirten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkan Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Gaziantep'te bin 100 ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 2 tane kriterimiz var biri engelli aileler diğeri ise yetim aileler bu ailelerin içerisinde Türk vatandaşlarımız ve Suriyeli kardeşlerimizde var. Bu iki kriteri baz alarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyoruz. Islamıc Relıef ile birlikte yaptığımız proje çerçevesinde bugün 500 aileye gıda kolisi ulaştırıyoruz. Ramazan başında toplamda bin 100 aileye gıda kolisi dağıttık. Bugün gerçekleştirdiğimiz projeyi Islamıc Relıef ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Dağıttığımız paket içerisinde bulgur, pirinç, şeker, zeytinyağı, ayçiçek yağı, konserveler ve kahvaltılık gıda maddeleri var. Islamıc Relıef ve bize destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA