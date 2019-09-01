Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Afrika'da "Süt Keçisi Projesi"

01.09.2019 15:21

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Afrika'da "Süt Keçisi Projesi" başlatarak Afrika'daki yetim ailelere kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlıyor.



Kimlik, ırk, dil, din ayırt etmeksizin yalnızca muhtaçlık ve mağduriyet gözetilerek yardımlarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Afrika ülkesi Çad'da başlattığı "Süt Keçisi Projesi" ile Afrika'daki yetim ailelere kendi ayakları üzerinde durmalarını öğretiyor.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği sürdürülebilir yardım projeleriyle yardıma muhtaç kimselere yapılan yardımları devamlı kılmak ve bu yardımlarla sonraki hayatlarını inşa edebilmelerine katkı sağlıyor. Sürdürülebilir projeler, insanların gıda ve besin ihtiyaçlarını gidermeleri için tarım ve hayvancılığı önceliyor.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Afrika Kıtasının sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelini kullanarak yoksulluk ve açlık ihtiyaçlarını azaltmayı planlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA