YEDAM MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

YEŞİLAY Danışma Merkezi (YEDAM) Burdur'daki mahalle muhtarlarına madde, teknoloji ve alkol bağımlılıkları ile çalışmaları konusunda bilgi verdi.

İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede düzenlenen bilgilendirme toplantısına Yeşilay Şube Başkanı Murat Yarar, Yeşilay Danışma Merkezi çalışanları, Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş ile mahalle muhtarları katıldı. Yeşilay Şube Başkanı Murat Yarar, Mahallenizde madde bağımlısı olanları 115 danışma hattı bildirirseniz memnun oluruz. YEDAM'ı biliyorsunuz zaten orada da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz dedi.

Yarar'ın konuşmasının ardından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Ülkü Genç tarafından muhtarlara teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere farkındalığı artırmayı amaçlayan sunum yapıldı.

Yeşilay'ın 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladığını belirten Genç, O günden bu yana hem öğrencilerimize hem velilerimize düzenli eğitimler veriliyor dedi.