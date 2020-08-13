YDUS tercih işlemleri başladı! 2019-YDUS tercihleri nasıl yapılır? YDUS nedir? ÖSYM, 2019-2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercihler https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. YDUS nedir, başvuru şartları neler?

YDUS tercihleri ÖSYM üzerinden alınacak. Dİğer yandan ÖSYM, 2019-YDUS için başvuru kılavuzu ve genel bilgi ile tabloları içeren kılavuzu da adaylara sundu. 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında devam edecek olan YDUS tercihleri başvuru ekranı haberimizde.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri için tıklayın...

YDUS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden internet aracılığıyla alınacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yılın YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

2019-YDUS Tercih İşlemleri: Genel Bilgiler ve Tablolar (2. Grup)

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği, YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranmaktadır. Adayların tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih ekranında ilgili ana dalda uzman olma tarihlerini belirtmeleri gerekmektedir

2019-YDUS BAŞVURU KILAVUZU...

YDUS BAŞVURU ŞARTLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS'a başvurabilirler;

a) Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)

b) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler

YDUS NEDİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.