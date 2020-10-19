YDS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama
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YDS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama

19.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:23
YDS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM, sınav takvimine göre YDS sınav sonucu ne zaman belli olacak merak konusu oldu. 2020 YDS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM YDS sonuçları için tarih verdi! Akademik gelecek için Yabancı Dİl Sınavı'na giren adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, YDS nedir, ne demek? ÖSYM, YDS sınav sonucu sorgulama ekranı...

YDS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Eylül'de hayata geçirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı için sonuçlar ise 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

2020 YDS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

YDS NEDİR?

YDS veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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