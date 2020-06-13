Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş isyan etti: "Götürmedikleri bir bina kaldı" Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş isyan etti: "Götürmedikleri bir bina kaldı" Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan yazlık evi 6 kez hırsızlar tarafından soyulan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş isyan etti: "Götürmedikleri bir bina kaldı"

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan yazlık evi 6 kez hırsızlar tarafından soyulan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Sincan ilçesine bağlı Yenikent Meraşal Çakmak Mahallesi Ahmet Koparan Caddesinde Mustafa Yazı isimli vatandaşa ait yazlık ev 6 sefer hırsızlar tarafından soyuldu. Torunu Berke ile birlikte yazlığa geldiğinde evin soyulduğunu gören Yazı, evindeki malzemelerin değişik tarihlerde çalındığını belirterek bina etrafındaki tellerde kesilerek çalındığını kaydetti. Bu durumun 6 sefer de vuku bulduğunu söyleyen Yazı, olayı yetkililerine bildirildiğini kaydederek "Onlarda 'asayiş için önlem alacağız çalınan malzemeler bulunursa hırsızlar yakalandığına biz sizi ararız' dediler" diye konuştu.

Yazı, hırsızların götürmedikleri bir tek binanın kaldığını belirterek onu da götürmeden yetkililerin önlem almasını istedi.

Kaynak: İHA