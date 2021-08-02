Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika! Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu?

Ülkemizde pek çok noktada yangınlar devam ediyor. Sık sık son dakika haberleri gelmeye devam ederken bazı bölgelerde yangın olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu? Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika!