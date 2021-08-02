Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika! Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu?
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Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika! Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika! Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu?
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Ülkemizde pek çok noktada yangınlar devam ediyor. Sık sık son dakika haberleri gelmeye devam ederken bazı bölgelerde yangın olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Yazılı Kanyon parkı nerede? Sütçüler'de yangın devam ediyor mu? Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika!

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı son dakika durumu merak ediliyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Peki, Yazılı Kanyon parkı nerede?

YAZILI KANYON TABİAT PARKI SON DAKİKA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YAZILI KANYON PARKI NEREDE?

Yazılı Kanyon Parkı, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ne bağlıdır.

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