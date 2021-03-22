Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı (1)
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Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı (1)

22.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:14
Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı (1)

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri...

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili görülen davanın birleştirilmesiyle sanık sayısı 20'ye çıkan ve bu sanıklardan Muharrem Tunç'un ölmesiyle 19'a düşen davanın ilk duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak ile kardeşi Naziye Sosyal, avukatlar ve sanıklar katıldı.

Kimlikle tespitiyle başlayan duruşmada, savunmaların alınmasına başlandı.İki Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 bölüm ve 96 sayfadan oluşan iddianamede şüphelilerin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin ve örgüte üye olmamakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunarak yardım eden kişilere dair faaliyetlerin tespiti ve şüphelilerin cezalandırılması talebinden ibaret olduğu belirtiliyor.


Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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