Yazıcıoğlu ile Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş, mezarları başında anıldı.

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindekiler Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığındaki kabirleri başına giderek, mezarlara karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Vali Gül, aynı kabristandaki Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarında da dua etti.

Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında şehit düşen hemşehrilerimizin 9. ölüm yıl dönümünde onların kabirlerini ziyarete geldik. Şehrimizin değeri, bizim de değerimizdir. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Allah, kalanlara uzun ömürler versin. Hayatlarının baharında vefat ettiler. İnşallah kalanlarına Allah uzun ömür verir. Bu olay, Sivaslıların, bütün hemşehrilerimizin yüreğinde bir yara olarak kaldı. Asla unutulmayacak."

Ziyarete, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da katıldı.