Yazar ve şair Ali Nar kabri başında anıldı

Yazar ve şair Ali Nar'ın vefatının altıncı yılında mezarı başında anma programı düzenlendi.

Yazar ve şair Ali Nar'ın vefatının altıncı yılında mezarı başında anma programı düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında gerçekleşen programa, yazar Mustafa Kasadar, Mirasımız Derneği Genel Sekreteri Abdullah Akçay, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Muzaffer Serenli, Doç. Dr. Muhsin Öztürk, Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, İSKET Başkan Yardımcısı Sani Dinleyici ve yazar Muzaffer Doğan'ın yanı sıra Nar'ın sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duaların ardından konuşmalar yapıldı.

İSEV Genel Başkanı Siyami Akyel yaptığı konuşmada Ali Nar'ın iki yönlü bir alim ve edebiyatçı olduğunu söyledi.

Ali Nar hocanın bir İslam alimi, özellikle akaid konularında uzmanlaşmış, dinde reform ve dinler arası diyalog ile mücadele ettiğini, 2006 yılında Dinlerarası Diyalog kitabını yazdığını, 2008 yılında Doğru Yorum gazetesini çıkartarak burada dinde reformcuları ve diyalogcuları ilzam ettiğini belirtti.

Akyel, Ali Nar Hocanın bir İslam alimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle akaid konularında uzmanlaşmış, dinde reform ve dinler arası diyalog fitneleriyle mücadele etti. 2006 yılında Dinlerarası Diyalog kitabını yazdı, 2008 yılında Doğru Yorum gazetesini çıkartarak burada dinde reformcuları ve diyalogcuları ilzam etti. Türkiye'de İslami Edebiyatın üstadı, bu kavramı ilk defa kullanan, İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfıyla, İslami Edebiyat dergisiyle sistemleştiren ve Türkiye gündemine sokan Ali Nar Hoca'dır. Ali Nar Hoca, edebiyatın her alanında eser veren nadir edebiyatçılardan biridir. O Osmanlı bakiyesi bir alim, bir edipti. İslam dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri, yine İslam dünyasının ilk ütopik romanı Arılar Ülkesi'ni Ali Nar Hoca yazmıştır."

Anma programı Muzaffer Aktürk'ün duasıyla son buldu.

Programın sonunda Siyami Akyel'in, "Ali Nar Hoca ve Düşünce Yapısı" kitabı katılımcılara hediye edildi.

Ali Nar kimdir?

Kars'ta 1941'de dünyaya gelen ve ilk öğrenimine Erzurum'da başlayan Ali Nar, Erzurum İmam Hatip Okulunu üstün başarıyla tamamladı. Nar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü 1964'te bitirmesinin ardından Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı.

İlk şiiri "Hilal" dergisinde yayınlanan Nar'ın, "Hakses", "Milli Gazete", "Yeni Devir", "Pınar", "Mavera", "Yeni Sanat", "Sedir", "Çınar", "Tohum", "Hilal", "İslam", "Milli Gençlik", "Düşünce" gibi dergi ve gazetelerdeki yazıları da dikkati çekti.

Türkiye'de bilim kurgu romanların öncüsü olarak kabul edilen "Uzay Çiftçileri" eserini kaleme alan yazar, eserde bir Türk'ün önderliğinde Müslümanların uzaya gidişini ve orada kendi düzenlerini kuruşunu anlattı.

Ali Nar, 16 Temmuz 2015'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref