Yazar ve Profesyonel İlişki Koçu Cenk Sabuncuoğlu 'hayır' demenin yollarını öğretiyor

"KAYBETME KORKUSU OLANLAR 'HAYIR' DEMEKTE ZORLANIR"

İlişki ve evlilik danışmanı, yazar Cenk Sabuncuoğlu, "hayır" diyemeyen insanların psikolojisine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Herhangi bir konuda hemen "hayır" diyemeyen insanların "kendi farkındalığını geliştirmemiş kişiler" olduğuna işaret eden Sabuncuoğlu, "Kendi yerine başkalarını merkezine koyan, kaybetme korkusu olan insanlar 'hayır' demekte zorlanan kişilerdir. 'Hayır' dediklerinde yalnız kalacaklarını; ellerindeki kaybedeceklerini zannederler." sözlerini kaydetti.

"HAYIR DEMEK, BİR SINIR BİLDİRİMİDİR"

"Hayır demek bir sınır bildirimidir." diyen ilişki ve evlilik danışmanı Cenk Sabuncuoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ailesel yapılanmada anne ve baba tarafından değerlilik hissi verilmeyen bireyler dışarıdan beslenerek değerli olacaklarını sanırlar. Bu sebeple kaybetmemek için veya kazanmak için sınırlarını ve duruşlarını bildiremezler. 'Hayır' demek, ruha iyi gelmeyen ve içinde olduğunda ağır hissedecekleri halleri deneyimlemeyi istememek için karşı tarafa sınır bildirim durumudur."

"HAYIR DİYEMEYEN İNSANLAR KENDİLERİNİ BİR DÖNGÜDE TUTTUKLARINI DÜŞÜNÜR"

Cenk Sabuncuoğlu, "Hayır diyemeyen insanlar, herkese ve her şeye 'evet' diyerek kendilerini bir döngüde tuttuklarını düşünür. Bu duyguları özellikle kadınlar yaşar ve hayır demekte zorlanırlar. Başkalarına öncelik vererek sosyalleştiklerini zannederler. Fırsatları geri çevirmemek veya insanları hayal kırıklığına uğratmamak için fedakarlık yaptıklarına inanırlar." ifadelerini kullandı. Bu durumun insanlara hizmet eden bir yaşam tarzı olmadığına işaret eden Sabuncuoğlu, şunları vurguladı: "Bu kişiler tüm olumsuz sonuçları üstlenmiş oluyor. Aynı zamanda istedikleri hayatı deneyimlemek yerine başkalarına fırsat sunmayı tercih ediyorlar. Her zaman bir başkasınınkine yer açmak için ihtiyaçlarını bir kenara bırakılıyor."

"SINIRLAR KOYARSANIZ İLİŞKİLERİNİZ GELİŞİR"

Ünlü ilişki ve evlilik uzmanı, 'hayır' diyemeyen insanların 'hayır' diyerek çevresindekiler için kendi sınırını koyması gerektiğine işaret etti. Sabuncuoğlu, bu duygular içindeki bireylere şunları tavsiye etti; "Her şeye 'evet' demek, fırsatlara 'hayır' demektir. Hayatımızı bizden başkası yaşamıyor. Sınırlar koyarsanız, ilişkileriniz daha da gelişecektir. 'Hayır' demeyi öğrenmek, kırılganlıkları da önemli ölçüde azaltacaktır. Çünkü kefil olduğunuz ağır duygulara bağlı kalmayacaksınız; başkaları için planlarınızı ertelemeyeceksiniz, ihtiyaçlarınızın yerine başkalarının önceliklerini koymayacaksınız. Dolayısıyla kendinize saygınız artacak."

"KENDİNİZİ 'HAYIR' DEMEYE ALIŞTIRIN"

"Planlarınızı kendi lehinize iptal etmeniz gereken zamanlar mutlaka olacaktır." diyen Cenk Sabuncuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Evet demeliyim, diye düşünüyoruz her zaman 'evet' dersiniz. Pişman olsanız da 'evet'in sonuçları için ön kabulünüz vardır. Taahhütte bulunduğunuz 'evet', sizi hüsrana uğratabilir. 'Neden hayır demedim' diyebilirsiniz. Bu duygular, bir insan için ağır duygulardır. İç kapanıklığına yol açar. Zamanla her şeyi kabullenmeye ve kendinizi daha fazla ihmal etmeye başlarsınız. Bunun yerine 'bir düşüneyim' deyin ve vereceğiniz kararın sonuçlarını düşünün. Talebi kabul etmek ve fırsatı değerlendirmek isteyip istemediğinizi düşünün. Kendinizi 'hayır' demeye alıştırın. Sonra nasıl daha huzurlu olduğunuzu ve önünüze çıkan fırsatları değerlendirmenin verdiği hazzı hissedin!"

Melis Yaşar Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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