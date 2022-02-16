Yazar Üstün Dökmen, CRR'de yapılacak müzik sohbetlerine konuk olacak

"Girişte Solda" başlıklı müzik sohbetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 19 Şubat'ta başlayacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre "Müzikte Psikoloji, Psikolojide Müzik" başlıklı ilk sohbete yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen konuk olacak.

Müzikolog Ersin Antep'in hazırlayıp yöneteceği etkinliklere sosyoloji, tarih, psikoloji, sanat ve felsefe başta olmak üzere müziğe dair alanlardan katılımcılar konuk olacak.

Konser salonunun girişindeki fuaye alanında gerçekleştirilecek sohbetlerde müziğe dair konular, alanlarında uzman konuklarla ele alınacak.

Etkinlikte ayrıca konuya dair müzikal örnekler piyanist İrem Yalçıner tarafından seslendirilecek.