Yazar Sinan Yağmur, Yüksekova'da sevenleri ile buluştu

21.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:25

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Yazar Sinan Yağmur, 2 gün boyunca çeşitli programlarda okurları ile buluştu.



Eğitimci Yazar Sinan Yağmur, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı'nın daveti üzerine Yüksekova'ya geldi. Çeşitli programlarda okurları ile bir araya gelen Yağmur, ilçede yoğun ilgi gördü. İlk olarak polisevinde öğretmen ve müzisyenler ile buluşan yazar Yağmur, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ile buluştu. Yazar Yağmur'un Gençlik Merkezi'ndeki programına, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı ve İlçe Müftüsü Şakir Şahin yer aldı. Yağmur'un programlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İskender Akdoğan da eşlik etti. Programlarda yazarlık kariyeri anlatan Yağmur, Yüksekova'da gördüğü ilgiye teşekkür etti. Yüksekova'nın nüfus potansiyeli ve coğrafik özelliklerine şaşırdığını kaydeden Yağmur, öğrencilerin bakışlarında ümit gördüğünü belirtti.



Yazar Yağmur, söyleşilerin ardından okurları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA