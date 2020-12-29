Yazar şair Ali Ural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yazar şair Ali Ural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:52
Yazar şair Ali Ural, AA'nın

Yazar şair Ali Ural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yazar şair Ali Ural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ural, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Ural, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askeri gösteren "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraf seçimiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Ural, "Bu acının fotoğrafı. Çehov'un 'Acı' diye bir hikayesi vardır. Oğlunu kaybeden bir arabacının acısını paylayamayışı yüzünden sonunda atının boynuna sarılıp onunla konuşmaya başlamasını anlatır. Yeryüzündeki bütün acılar bizim kalbimizin derinliklerine işler. Burada bir askerin bir arkadaşını kaybetmesi ve karlar altında olduğunu onun görüp, bir şey yapamaması gerçekten çok etkili bir şekilde yakalanmış. Burada bir derinlik var. Bu derinlik aynı zamanda acının derinliği." dedi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" isimli fotoğrafı için kullanan Ural, "spor" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafını tercih etti.

Ural, "yaşam" kategorisinde, renk ve estetiğin bu kadar ince bir şekilde bir araya geldiği bir fotoğrafı daha önce görmediği için bu fotoğrafı seçtiğini ifade ederken, "spor" kategorisindeki seçimini ise şu sözlerle anlattı:

"Savaş zamanlarında, abluka şartlarında dahi bir şekilde bir sığınma alanı olarak bedensel hareketlerle, sporla nefes alabiliyor. Bu fotoğrafı çeken muhabir aynı zamanda estetik bir güzellik de yakalamış. Ben ayaktaki adam ellerini ayırmış ya, orada 'v' harfini görüyorum, zafer işaretini 'victory'i (zafer). Tepedeki sıçrayan kişinin ayaklarında da onu görüyorum. İnşallah Gazze yeniden nefes alır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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