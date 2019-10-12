Yazar Oğuz Atay doğum yeri İnebolu'da anıldı

12.10.2019 22:44

Merhum yazar Oğuz Atay, doğum gününde doğum yeri olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde anıldı.

Türk edebiyatına "Tutunamayanlar", "Tehlikeli Oyunlar" ve "Bir Bilim Adamının Romanı" gibi unutulmaz romanlarla damga vuran Atay'ın belediye önündeki büstüne çiçek konuldu.

İnebolu Kültür ve Sanat Derneğince, İnebolu Belediyesinin sinema salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Samet Azap yaptı.

Programda Dr. Öğr. Üyesi Osman Abdurrezzak "Oğuz Atay'ın edebi kişiliği ve eserleri", Dr. Öğr. Üyesi Onur Hasdedeoğlu "Oğuz Atay'ın eserlerinde hayat algısı", yazar Ali Turgay Karayel de "Oğuz Atay'ın öykücülüğü" konularında sunum yaptı.

Abdurrezzak, Atay'ın 12 Ekim 1934'te İnebolu'da doğduğunu, okul öncesi dönemini ilçede geçirdiğini, babasının milletvekili seçilmesiyle Ankara'ya taşındığını belirterek, en bilinen eseri "Tutunamayanlar"ın TRT Roman Ödülü'ne sahip olduğunu söyledi.

Oğuz Atay'ın hikayelerinin gündelik hayatı kavrama derinliği, anlatım zenginliği ve okuru alıp götürmedeki enerjisiyle romanlarından geri kalmadığını ifade eden Abdürrezzak, "Kitaba adını veren hikayenin korkuyu beklerken kendini evine hapseden kahramanı, Atay'ın edebiyat güzergahındaki farklılığının en büyük kanıtlarından biridir. Yazarın bu kitaptaki ilk hikayeyle var ettiği 'Beyaz Mantolu Adam' da böyle bir özelliğe sahiptir." şeklinde konuştu.

Programın ardından Atay'ın 12 Ekim 1934'te doğduğu Aşağıhatıpbağı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki evi ziyaret edildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Mustafa Akça, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü, CHP İlçe Başkanı Hasan Çelebioğlu ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA