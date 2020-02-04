Yazar Nazlı Eray'a hırsız şoku

04.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:30

İSTANBUL (İHA) – Yazar Nazlı Eray'ın Kadıköy'de bir kafede oturup kitap okuduğu esnada 2 kişi tarafından çantası çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden biri kısa sürede yakalandı.



Olay, 26 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nazlı Eray isimli yazarın, bir kafede oturduğu esnada çantası çalındı. Eray, içinde bin TL, cep telefonu ve 6 bin TL değerinde altın bulunan çantasının çalındığını fark edince polise başvurdu. Olayın üzerine kafeye giden ekipler, orada bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis, eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları neticesinde, şüpheli şahıslardan biri 2 Şubat Pazar günü Bağcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan K.B. (24) isimli şahısın benzer suçlardan 21 adet kaydı olduğu ve daha önce bu suçlardan dolayı hakim karşısına çıkarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin denetimli serbestlik için belirli aralıklarla emniyete giderek imza attığı, daha sonra da suç işlemeye devam ettiği belirlendi.



1 ayda 12 eylem, 100 bin TL'lik haksız kazanç



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin çalışmaları ayrıca, şüphelilerin son 1 ayda meydana gelen 12 ayrı yankesicilik ve kaldırımcılık olayının da sorumlusu olduğunu gösterdi. Polis, elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak İstanbul'un çeşitli yerlerinde meydana gelen olayların aynı kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaştan cep telefonu, çanta, ziynet eşyası gibi değerleri eşyaları çalarak 100 bin TL'ye yakın haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen diğer şüpheli kadını yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



Elindeki poşetle çantayı gizleyip çaldı



Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın şüphelilerden birinin Nazlı Eray'ın yanına oturarak zaman zaman çantasını almak için hamle yaptığı, diğer kadın şüphelinin ise etrafı kolaçan ettiği, daha sonra şüphelinin en uygun anda elindeki poşetle Nazlı Eray'ın çantasını kapatarak ikisini de alıp oradan ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA