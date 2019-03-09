Yazar Kozikoğlu Çocuk ve Gençlerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" ve "Yaratıcı Yazı Atölyesi" etkinliklerine devam edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor programının bu ayki konuğu yazar Tülin Kozikoğlu oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesinde 400 çocuk, yazar Kozikoğlu ile bir araya geldi.

Çocuklara kitap okuma sevgisinin temelden aşılanması gerektiğini belirten Kozikoğlu, kitapların yazım aşamalarını, yazmanın değerini ve kalemin geçmiş dönemlerden bugüne kadar gelişimini çocuklara eğlenceli bir dille anlattı.

Çocukları okuma ve yazmanın eğlenceli dünyasına davet eden yazar Kozikoğlu, çocukların hayal gücünü kullanarak sevdiği şeylere olan tutkularını sorup, interaktif etkinlikler gerçekleştirdi.

Kozikoğlu, çocuklara imzalı kitaplarını dağıttı.

Yaratıcı yazı atölyeleri

Gençlerle "Keyifle Okuyorum, Özenle Yazıyorum" adlı yaratıcı yazı atölyeleri Gaziantep Sanat Merkezi kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Okuma ve yazmayı ödev olmaktan çıkarıp, oyuna ve eğlenceli zamana dönüştüren atölye, gençlere düşünme, hayal kurma, yazma becerilerini ortaya çıkarabilecekleri bir imkan sağladı.

Yazar Kozikoğlu'nun katılımıyla gençlerin ilgiyle katıldığı atölyede, yazım teknikleri ve hayal dünyalarını nasıl kağıda dökmeleri gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA