HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - KONYA (AA ) - Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Karapınar'ın Değerleri Gençlerimiz ile Buluşuyor" etkinlikleri devam ediyor.

Karapınar Kültür Merkezinde düzenlenen programda liderlik eğitmeni ve eğitim yöneticisi yazar Kayhan Karlı, gençlerle bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayhan Karlı, üretici olma, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, problem çözme, uyum sağlama ve öğrenme gibi konularda bilgi verdi.

Çocuklarımızın tasarım zekasının ve becerisinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karlı, şunları kaydetti:

"Bu söylem hepsini tasarımcı yapmak değil, tam aksine tasarım düşüncesini tüm yaşamına uygulayabilen bireyler olmaları demektir. Çoklu bakış açılarını geliştirerek her zaman canlı tuttuğumuz çocuksu merak duygularını pratiğe dönüştürebilecek sosyal becerilerini geliştirmeliyiz. Bir yandan estetik zekasını her alanda kullanabilen, diğer yandan bütünsel düşünerek kendi teorilerini her alanda geliştirebilen metaforlar ile bezenmiş kendi hikayelerini oluşturan üst bilişsel öğrenmeyi deneyimlemek için derinlemesine sorgulayan bireyler olabilmeliler."

Karlı, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Ahmet İçalan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.