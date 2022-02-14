Yazar kasa servislerinde "KDV indirimi" yoğunluğu oluştu

KIRKLARELİ (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla yetkili bayiliklerde yoğunluğa neden oldu.

Esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla sabah saatlerinden itibaren yetkili bayilere gitti.

Yazar kasa tamircilerinde öğlene doğru yoğunluk arttı.

Yazar kasa servisi İbrahim Akar, AA muhabirine sabahtan bu yana 40'ın üstünde yazar kasa ayarı yaptıklarını söyledi.

Yazar kasalarda KDV'Yİ yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdüklerini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanımızın KDV indirimi açıklamalarının ardından esnafımızda bu durumu olumlu karşıladı. Sabahtan bu yana kasa ayarı yapmak için yoğunluk oluştu. Müşterilerimizin bazıları kasalarını getiriyor bazıları da randevu alarak gidip yapıyoruz." dedi.

Akar, yoğunluğun iki gün daha sürmesini beklediklerini ifade etti.

Esnaflardan İbrahim Kul ise KDV indirimi olumlu karşıladıklarını belirterek, yazar kasasını ayarlatmak için beklediğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da yoğunluk sürüyor.

-Esnaf ve odalar bilgilendirildi

Edirne'de süt ve süt ürünleri satan firma yetkilisi Ercan Tam da, yapılan KDV indirimini ürün fiyatlarına bugünden itibaren yansıttıklarını söyledi.

Hafta sonu Edirne Ticaret Müdürlüğü tarafından odalara gönderilen yazıyla tüm esnafların KDV oranlarındaki indirimine ilişkin bilgilendirildiğini anlatan Tam, bugün tüm gıda fiyatlarındaki etiketlerin tamamının değişeceğini aktardı.

Yapılan indirimin satışlara da hareketlilik getireceğini anlatan Tam, "Bizlerde ürünlerimize KDV indirimini yansıttık. Tüm ürünlerde fiyatlarda yüzde 7 oranında indirim yaptık. Etiketlerimizi değiştirdik." dedi.