Yazar Aşkım Kapışmak, çocukken babasından şiddet gördüğünü itiraf etti

16.09.2019 13:05

Kendinin yazıp yönettiği oyunu için önceki akşam Maslak Sahne'de hazır bulunan Aşkım Kapışmak gösteri öncesi gazetecilerle sohbet etti. Çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Aşkım Kapışmak, anılarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu.

"BABAM TARAFINDAN ŞİDDET GÖRDÜM"

Carpe Diem ve Üzümlü Kek kitaplarıyla tanınan yazar babası tarafından şiddet gördüğünü anlattı. Aşkım Kapışmak, "Bunları burada ilk defa söylüyorum. Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı. Çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Babam çok paracı bir insandır. Beni hala para için tehdit ediyor ve para istiyor. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırttım. Ben anneme şiddet uygulamaması için ona yeni bir hayat verdim. Fakat kumar borçlarından dolayı benden para istiyor" dedi.

"YA ÖLECEKTİM YA ÖLDÜRECEKTİM"

Milliyet'in haberine göre, intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Kapışmak, "Ben birçok kere geçmiş dönemde yaşadığım zor günler yüzünden intihar etmeyi düşündüm. İntihara meyilli bir gençlik dönemi yaşadım. Ya ölecektim ya da öldürecektim. Fakat ben böyle olmayı seçtim. Bunun en büyük sebebi o dönemde tanıştığım otizmli bir çocuktur. Onun sayesinde hayata tutundum. Ben ona bir şeyler öğretmek isterken o bana çok şey öğretti." ifadelerinde bulundu.