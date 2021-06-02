Yaz tatili ne zaman bitiyor, başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci 2021 yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada Temmuz ayını işaret etmiş ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karnelerin verileceği tarihi müjdelemişti. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor, başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci 2021 yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada Temmuz ayını işaret etmiş ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karnelerin verileceği tarihi müjdelemişti. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor, başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı? İşte detaylar haberimizde…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar.