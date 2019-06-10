Yaz tatili kısalıyor! Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Öğrenciler gözlerini, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek tatil haberinde. 9 günlük bayram tatilinin ardından öğrenciler ''bu hafta ders olacak mı?'' sorusunu da araştırıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıldı. Peki, karneler ne zaman alınacak, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2019?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanıyor. 3 aylık yaz tatili sürecinden sonra öğrenciler 16 Eylül Pazartesi günü okullarda olacak. Birinci sınıflar bir hafta önce 2 Eylül'de okula başlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi takviminde, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

OKULLAR BU HAFTA TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil ile yaz tatili arasında kalan bir hafta gibi kısa süre öğrencilerin akıllarına '' bu hafta ders var mı?'' sorusunu getirdi. MEB'e göre ilkokullar ve liseler açık olacak ve karne gününe kadar derslere devam edilecek.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 aylık yaz tatilinin öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını düşürerek okullardan uzaklaşmasına neden olduğu gerekçesiyle 11 haftaya düşürüldüğünü bildirdi.13 haftadan 11 haftaya düşürülen tatilden kalan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında ayrı ayrı ara tatil olarak kullanılacak. Böylelikle okullar bir hafta erken açılacak ve bir hafta da geç kapanacak.