YAZ MEVSİMİNDE EN SIK GÖRÜLEN 6 ALERJİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YAZ MEVSİMİNDE EN SIK GÖRÜLEN 6 ALERJİ

Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış yaz sıcağında en sık görülen 6 alerjiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

YAZ MEVSİMİNDE EN SIK GÖRÜLEN 6 ALERJİ
12.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:57

Güneş, havuz, doğa derken… Tatilinize gölge düşmesin

Yaz mevsimi denildiğinde aklımıza ilk gelen şey genellikle 'tatil' oluyor. Güneşlenmek, yüzmek ve doğada etkinlik yapmak ise tatilin vazgeçilmezlerinden. Ancak dikkat! Yaz mevsiminde tetiklenen bazı alerjiler tüm yıl beklediğimiz tatile gölge düşürebiliyor! Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış nedeni ne olursa olsun tüm alerjilerin bağışıklık sisteminin bir yanıtı olduğuna dikkat çekerek, "Güçlü bir bağışıklık sistemiyle, alerjik hastalıkların gelişmesine ya da mevcut alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesinin önüne büyük oranda geçilebiliyor.Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında ise taze, temiz, işlenmemiş besinlerle sağlıklı ve dengeli öğünler oluşturmak, uyku düzenine dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak kilit rol oynuyor. Ancak alerjik yakınmalar sürekli ise veya basit önlemlerle kontrol altına alınamıyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı" diyor.Peki yaz mevsiminde, özellikle de tatilde en sık hangi alerjiler bizi tehdit ediyor? Daha da önemlisi bu alerjenlerden korunmak için almamız gereken önlemler neler? Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış yaz sıcağında en sık görülen 6 alerjiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

GÜNEŞ ALERJİSİ

Güneş alerjisi, güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu kızarıklık, kabarıklık ve/veya döküntülerdir. Vücutta oluşan yakınmalar, güneşe maruz kalınma süresine ve kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazen bu reaksiyonlar güneşe çıkmadan önce sürülen parfüm, losyon veya kremlere bağlı gelişen egzamalar şeklinde de görülebiliyor.

Nasıl korunmalı?

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10: 00- 16: 00 saatleri arasında güneş altında kalmamaya özen gösterin.

Dışarıda mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanın.

Vücudunuzun güneş gören bölgelerine parfüm, losyon kullanmaktan kaçının.

Koyu renkli ve kol ile bacaklarınızı kapatan uzun giysileri tercih edin.

Güneş koruyucuyu sokağa çıkmadan 30 dakika önce cildinize yedirin ve işlemi her 2-3 saatte bir tekrarlayın.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Barış Arduç Ajda Pekkan Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: YAZ MEVSİMİNDE EN SIK GÖRÜLEN 6 ALERJİ - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:56:27. #1.15#
title