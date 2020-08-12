YAZ MEVSİMİNDE EN SIK GÖRÜLEN 6 ALERJİ Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış yaz sıcağında en sık görülen 6 alerjiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Güneş, havuz, doğa derken… Tatilinize gölge düşmesin

Yaz mevsimi denildiğinde aklımıza ilk gelen şey genellikle 'tatil' oluyor. Güneşlenmek, yüzmek ve doğada etkinlik yapmak ise tatilin vazgeçilmezlerinden. Ancak dikkat! Yaz mevsiminde tetiklenen bazı alerjiler tüm yıl beklediğimiz tatile gölge düşürebiliyor! Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış nedeni ne olursa olsun tüm alerjilerin bağışıklık sisteminin bir yanıtı olduğuna dikkat çekerek, "Güçlü bir bağışıklık sistemiyle, alerjik hastalıkların gelişmesine ya da mevcut alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesinin önüne büyük oranda geçilebiliyor.Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında ise taze, temiz, işlenmemiş besinlerle sağlıklı ve dengeli öğünler oluşturmak, uyku düzenine dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak kilit rol oynuyor. Ancak alerjik yakınmalar sürekli ise veya basit önlemlerle kontrol altına alınamıyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı" diyor.Peki yaz mevsiminde, özellikle de tatilde en sık hangi alerjiler bizi tehdit ediyor? Daha da önemlisi bu alerjenlerden korunmak için almamız gereken önlemler neler? Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış yaz sıcağında en sık görülen 6 alerjiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.





GÜNEŞ ALERJİSİ





Güneş alerjisi, güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu kızarıklık, kabarıklık ve/veya döküntülerdir. Vücutta oluşan yakınmalar, güneşe maruz kalınma süresine ve kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazen bu reaksiyonlar güneşe çıkmadan önce sürülen parfüm, losyon veya kremlere bağlı gelişen egzamalar şeklinde de görülebiliyor.





Nasıl korunmalı?





Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10: 00- 16: 00 saatleri arasında güneş altında kalmamaya özen gösterin.





Dışarıda mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanın.





Vücudunuzun güneş gören bölgelerine parfüm, losyon kullanmaktan kaçının.





Koyu renkli ve kol ile bacaklarınızı kapatan uzun giysileri tercih edin.





Güneş koruyucuyu sokağa çıkmadan 30 dakika önce cildinize yedirin ve işlemi her 2-3 saatte bir tekrarlayın.

Kaynak: Snob Magazin