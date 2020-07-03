Yaz aylarında tesettür giyim nasıl olmalıdır?
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Yaz aylarında tesettür giyim nasıl olmalıdır?

Her mevsim şık giyim olanakları sunan tesettür giyim kombinleri, yaz aylarında da ideal görünümler elde etmenizi sağlıyor. Genç tesettür giyim, ölçülü giyim gibi konseptlerle seçenekler sunan tesettür giyim, tesettür elbise, tesettür tunik, pamuklu şal ve tesettür takım ve daha birçok seçenek ile yaza özel giyim fırsatları sunuyor.

Yaz aylarında tesettür giyim nasıl olmalıdır?
03.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:06

YAZ AYLARINDA TERCİH EDİLEBİLECEK KIYAFETLER NELERDİR?

Yaz aylarında genç tesettür giyim, tesettür elbise, tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım, ölçülü giyim, uzun elbise, tesettür abiye, tesettür şık elbise gibi çok sayıda tesettür giyim modeli kombinlere eklenebilir. Ancak konu yaz mevsimi olduğunda bu modellere ek olarak salaş kesimli tunik ve tulum seçenekleri de değerlendirebilir.

YAZ AYLARINDA HANGİ KUMAŞ TÜRLERİ TERCİH EDİLMELİ?

Tesettür giyimde yaz mevsiminde tercih edilecek kumaş modelleri keten ve pamuk olmalıdır. Yaz ayları için en ideal kumaş türleri bu seçeneklerdir. Bu tercihlerle vücudunuz daha rahat nefes alıp verecek ve sıcaklardan daha az etkileneceksiniz.

YAZ AYLARINDA HANGİ RENKLER TERCİH EDİLMELİ?

Yaz aylarında tesettür giyim renk tercihi olarak sıcak renkler tercih edilmelidir. Model tercihi olarak uzun elbise, tesettür abiye ya da tesettür şık elbise seçilse de renk tercihi olarak arı, indigo, fuşya gibi renkler yazın canlı iklimine ayak uydurmanızı sağlar. Sıcak havalarda siyah renkten uzak durmalısınız. Çünkü bu renk sıcağı daha fazla üzerinize çekmenize ve daha bunaltıcı bir kombin deneyimi yaşamanıza neden olacaktır.

YAZ AYLARINDA EŞARP MI KULLANILMALI ŞAL MI?

Yaz aylarında şal da eşarp da tabi ki tercih edilebilir. Ancak şal sizi biraz daha rahatlatacak ve havadar bir kombin elde etmenizi sağlayacaktır.

ŞAL VE EŞARP SEÇİMİNDE RENK TONU NASIL OLMALI?

Şal ve eşarp tercihinde de kıyafet seçiminde odluğu gibi açık renkler tercih edilmeli; indigo, kiremit gibi tercihler yapılmalıdır.

YAZ KOMBİNLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Yaz kombinlerinde öncelikle renk seçimine dikkat edilmelidir. Kıyafet ve eşarp-şal arasında renk uyumuna dikkat edilmeli açık tenli kadınlar için mavi morun tonları ideal, esmer kadınlar için ise mavi ve mor rengi doğru renk seçimi olacaktır.

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