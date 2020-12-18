Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi
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Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

18.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:17

Karabük'te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi vatandaş, "Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım" dedi.

Karabük'te Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta yaşayan Çetin Yılmaz'a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi. Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

"DİKKATİMİ ÇEKTİ, ŞAŞIRDIM"

Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti. Ağaçtaki armutları gördüm. Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım" diye konuştu.

Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi
Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ

Haber Yorumları (1)
TEZ: Füze yapa yapa kimyasal silah urete urete dünyayı mafu perişan Etiler zulüm karlar sanki bu dünya onara kalacak rabim onari cehenemin en derinliklerinde yakac insalah ha füze ha atom ha vur ha kır ha bukader öldürdüm ha bukader gömdüm bu nasıl insanlık Allah bakalım nasıl ceza verecek
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