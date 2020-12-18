Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Karabük'te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi vatandaş, "Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım" dedi.

Karabük'te Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta yaşayan Çetin Yılmaz'a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi. Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

"DİKKATİMİ ÇEKTİ, ŞAŞIRDIM"

Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti. Ağaçtaki armutları gördüm. Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ