Yaz akşamları sona erdi

Geleneksel Yaz Akşamları, Zafer Meydanı'nda Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarı ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı konserle sona erdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl Temmuz- Ağustos aylarında Cuma geceleri geleneksel olarak düzenlenen Yaz Akşamları, bu yıl dört hafta süren bir etkinlik programı halinde gerçekleştirildi. İlk kez Afyon Kocatepe Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle dört hafta boyunca düzenlenen tüm etkinliklerde, AKÜ Devlet Konservatuarı ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

İlk iki haftası Hıdırlık Anfi Tiyatro'da üçüncü ve final haftası ise Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen konserlerde Afyonkarahisar halkı müzik ve eğlence dolu geceler yaşadı. Afyonkarahisar Belediyesi yine bu yıl ilk kez, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen son iki konsere katılan tüm vatandaşlara meyve suyu, kek ve mısır ikramında bulundu.

Final gecesinde, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından açılan el sanatları kurslarında yapılan ürünlerin satışı yapılırken, ürün alan vatandaşlar arasında yapılan kura çekimiyle şansı kişilere Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından çeşitli hediyeler verildi. Geleneksel Yaz Akşamlarının sona erdiğini ancak Zafer Meydanı etkinliklerinin devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Zeybek, burayı kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline getireceklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA