Yaylaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinden köyüne dönmeye çalışan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesinin, 21 Ocak'ta yaylaya giden Yusuf Özkan'dan (33) haber alamadıklarını belirterek yardım talep etmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu Özkan, yayla evinden 9 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Savcının incelemesinden sonra Taşova Devlet Hastanesine morguna kaldırılan Özkan'ın cenazesi, ailesince alınarak Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özkan'ın cenazesi, Sepetli köyünde toprağa verildi.

Özkan'ın, kar yağışının şiddetini artırması üzerine yayla evinden köyüne dönmeye çalışırken yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilere, ailesinin ifadesine göre Özkan'ın geçen hafta cuma günü dinlenmek üzere Amasya tarafından yayladaki evine gittiğini söyledi.

Cumartesi günü yoğun şekilde yağmaya başlayan kar nedeniyle ailenin çocuklarına ulaşamadıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Ailesinin dün sabah çocuklarına ulaşamadıklarını haber vermesi üzerine yetkililer yoğun kar yağışına rağmen çeşitli noktalardan yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Dün saat 18.00 gibi ekipler, havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmayı durduruyor ancak aile fertleri aramayı devam ettirip saat 23.00 civarında yaylaya ulaşıyor. Çocuğun yayla evinde olmadığının yetkililere haber verilmesinden sonra devam eden arama çalışmaları üzerine yayladan yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta gencimizin cansız bedenine ulaşılıyor. Gencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm vatandaşlarımız tedbirli olması, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, yollar açık olsa bile özel araçlarını kullanmamaları, olumsuz durumda yetkililere haber vermeleri, böyle olumsuz durumları önleme açısından çok önemlidir."