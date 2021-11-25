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Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu

Yayladağı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Yayladağı Belediye düğün salonundaki resepsiyonda göreve yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti.

Programa katılan Kaymakam Ömer Faruk Gökçe, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Umut Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, öğretmenlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Halk oyunlarının sahnelendiği etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro türküler söyledi.

Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu

Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu

Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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