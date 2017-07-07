Yayladağı'nda 'Canlı Bomba' Soruşturmasında 2 Gözaltı

HATAY'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında geçen 4 Temmuz'da yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi daha gözaltına alındı.



Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında 4 Temmuz'da Kışlak Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli canlı bomba K.A. bomba yakalandı. Canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT ile 20 metre fitil ve 9 fünye ele geçirildi. Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden canlı bombayla bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İlk sorguları Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan zanlılar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. - Hatay