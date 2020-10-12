Yayladağı'na çilek kurutma tesisi
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Yayladağı'na çilek kurutma tesisi

12.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:09
Yayladağı'na çilek kurutma tesisi

Yayladağı'nda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Yayladağı Belediyesi tarafından kurulacak çilek kurutma tesisinin protokolü törenle imzalandı.

Yayladağı'nda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Yayladağı Belediyesi tarafından kurulacak çilek kurutma tesisinin protokolü törenle imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı Kaymakamlığı'nda düzenlenen imza töreninde, ilçede artan çilek üretimine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son yıllardaki artışla yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Yıllık yaklaşık 6 bin ton çilek üretilen Yayladağı ilçemizde, çilekten elde edilen katma değeri arttırmak için güzel bir projeye daha imza atmak için buradayız. Bu ve buna benzer projelerle çiftçimiz ve dolayısıyla ülkemiz kazanacak. Yaklaşık 4 milyonluk bu projenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Yayladağı ve Hatay için her türlü projeye sahip çıkarak ilgili bakanlıklar nezdinde konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Sayın, DOĞAKA ve Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür etti.

Törene, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile Yayladağı Kaymakamı Sait Baytok da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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